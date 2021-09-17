Москва, 17 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. «Московский паркинг» и судебные приставы арестовали в Москве автомобиль Porsche Cayenne, сообщает 17 сентября пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Владелец машины накопил 687 тысяч рублей долга за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного законодательства. Теперь, чтобы вернуть транспортное средство, нарушителю придётся полностью погасить долг.

В пресс-службе напомнили, что автомобилисты, у которых три и больше штрафов, могут не получить парковочное разрешение.