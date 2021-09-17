Йошкар-Ола, 17 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru В больнице

Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 555 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 937 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1259 человек.