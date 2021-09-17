Москва, 17 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Один из факторов, который будет тормозить экономический рост по всему миру, это разрыв многих производственных цепочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогноз международного рейтингового агентства Fitch о 6-процентном росте мировой экономики по итогам 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«К сожалению, экономический рост по миру в целом будет все-таки ниже — на уровне 4,5−5% — по причине новой волны пандемии по миру. Более того, уже сейчас заметно невооружённым взглядом, что многие производственные цепочки дали трещину, доказательством чего является дефицит различного рода запчастей, микроэлектроники на мировом рынке. Эта ситуация дополнительно будет тормозить экономический рост по миру, не давая возможности произвести требуемое количество готовой продукции», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова рассказала, какие страны смогут добиться экономического роста, предсказанного Fitch.