Москва, , 14:18 — REGNUM Более 500 тысяч голосов уже получено в Москве в ходе онлайн-голосования на выборах в Государственную думу РФ, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино, которые начались сегодня, 17 сентября, и продлятся до 19 сентября.

Работа Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, в первые часы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) онлайн-избиратели проявили высокую активность. Число запросов к системе составило порядка 47 тысяч в секунду. Однако разработчики были готовы к такой нагрузке, поэтому она не сказалась на работе ДЭГ. Система стабильна и продолжает выдачу электронных бюллетеней в штатном режиме.

Всего на онлайн-голосование в Москве зарегистрировано более 2 миллионов человек. Голосуют дистанционно пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Отдать голос можно в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.