Москва, , 14:17 — REGNUM В связи с восьмидесятилетней годовщиной открытия Дороги жизни в России произведут выплаты блокадникам Ленинграда в размере 50 тыс. рублей. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с восьмидесятилетней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территории Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей», — заявил Путин.

«Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг», — указал он.