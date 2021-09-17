Москва, 17 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Прогноз в 6% экономического роста можно рассматривать как установку на 2021 год для ведущих экономик мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала решение международного рейтингового агентства Fitch понизить прогноз по росту мирового ВВП с 6,3% до 6% по итогам 2021 года.

Мировая экономика под угрозой

«Чаще всего прогнозы мировых агентств опираются на статистику международных финансовых институтов, аналитику ведущих банков, в особенности Всемирного банка, — сказала Новикова. — На данный момент прогноз международного рейтингового агентства Fitch в 6% можно рассматривать как установку на 2021 год для ведущих экономик мира, учитывая количество денежных средств, выделенное США и европейскими странами на поддержку ключевых секторов экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch, мировая экономика восстанавливается быстрыми темпами, хотя «динамика распространения вируса оказывает большее влияние на экономику в регионах, где показатели вакцинации остаются низкими».