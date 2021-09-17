Красноярск, 17 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Глава избиркома Красноярского края Алексей Подушкин объяснил появление очередей на некоторых избирательных участках в Красноярске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Информация об очередях появилась 17 сентября в соцсетях. По словам Подушкина, любой избиратель имеет право открепиться.

«Все люди, которые окажутся на территории Красноярского края в период с 17 по 19 сентября, имели возможность на своём избирательном участке или через Госуслуги открепиться и выбрать наиболее удобный для него участок и проголосовать на нём», — цитирует Подушкина «7 канал».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 17−19 сентября проходят выборы в Госдуму РФ и региональное Заксобрание. Явка на 15:00 (местное время) 17 сентября в регионе составила более 8%.