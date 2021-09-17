Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Свердловской области проголосовали уже 13,45% избирателей на выборах 17−19 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

Данные актуальны на 15:00 17 сентября (время местное).

В регионе действуют 2486 постоянных и 10 временных избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выбирают кандидатов в депутаты Госдумы, регионального Законодательного собрания и представителей органов местного самоуправления.