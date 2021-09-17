Калуга, 17 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Калужской области суд вынес приговор 34-летнему жителю Калуги за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщили 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Установлено, что в январе 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый позвонил по номеру 102 и сообщил, что бросит гранату и взорвёт отдел полиции.

Суд с учетом с учетом рецидива преступлений назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.