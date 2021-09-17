Москва, 17 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты собираются вести сотрудничество с Россией, как с председателем Арктического совета, по теме Арктики. Об этом 17 сентября заявил американский посол в Москве Джон Салливан на круглом столе, посвященном 25-летию Арктического совета.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Исландия передала свое председательство России. США с нетерпением ждут совместной работы с Россией как с председателем и с другими постоянными членами, чтобы усилить роль совета в качестве основной площадки региона», — приводит его слова РИА Новости.

Также Салливан уточнил, что за 25 лет существования совета участвубщими в нем сторонами велось успешное сотрудничество по вопросам защиты окружающей среды, биологического разнообразия и устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что стратегические интересы Соединённых Штатов и России в отношении Сирии, несмотря на сложное прошлое, и сложную историю в отношениях между двумя странами в контексте САР, совпадают.