Москва, 17 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Централизованный подвоз избирателей к участкам для голосования не является нарушением законодательства. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

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Ранее в сети интернет появились снимки подвоза к избирательному участку № 2577 столицы военнослужащих. Эти действия, как отметил Мосгоризбирком, ни коим образом не нарушают действующего законодательства.

«По закону действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании, запрещены только для кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и аффилированных с ними лиц», — сообщили в МГИК.

С учетом того, что в военной части установлен особый распорядок дня, не предполагающий для военнослужащих возможности произвольно покидать место службы в любое время, для указанной категории граждан организуется централизованное или группами направление на участок для реализации их избирательного права, уточнили в Мосгоризбиркоме.