Чита, 17 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Согласно распоряжению руководителя администрации города Читы Александра Сапожникова, отопительный сезон в столице Забайкалья начинается 18 сентября. Об этом информирует телеграм-канал городской мэрии.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Отмечается также, что уже сегодня 17 сентября, из 1738 жилых домов к теплоснабжению подключены 1657.

«Отсутствие тепла в остальных домах связано с аварийно-восстановительными работами на теплотрассах ОАО «ТГК-14», проведением работ Фондом капремонта на системах теплоснабжения, а также необходимостью проведения работ по регулировке системы отопления», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября, детские сады, дома культуры и жилой фонд Читинского района Забайкалья обеспечивают теплом 44 котельные, большинство из них уже запущены.

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