Йошкар-Ола, 17 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 17 сентября выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 937 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 123 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 86 человек. 555 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано восемь летальных случаев.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1259 человек.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 396 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 795 человек, из них у 760 — пневмония, 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 55 пациентов, при этом госпитализированы 67 жителей Марий Эл.