17 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Сергей Артёменко, , 15:43 — REGNUM сФормирование информационной повестки в жизни современного общества трудно переоценить. Именно поэтому государства, заботящиеся о своей безопасности, уделяют столь пристальное внимание сфере, связанной с массовой информацией.

«Яндекс» Alexander Plushev

Среднестатистический обыватель, открывая популярный портал, или поисковую систему, или даже почтовый сервис, сразу же сталкивается с подготовленными для него подборками новостей. Как выглядит мир в новостях, что главное, откуда исходит опасность, что в моде, кто лидеры мнений, какие мнения вовсе не достойны быть принятыми во внимание и так далее — об этом уже позаботились «специально обученные люди». Обыватель обычно не утруждает себя самостоятельными поисками, тем более глубокими, — он принимает навязанную ему картину мира и фактически становится жертвой манипуляции.

«Яндекс» считается российской компанией. Фактически она транснациональная, и с Россией её связывает прежде всего происхождение и основная аудитория. Головной офис зарегистрирован в Нидерландах, команда специалистов интернациональная.

При этом в России «Яндекс» давно и даже официально признали стратегически важной компанией, являющейся общенациональным транслятором информации. Она доминирует не только на российском поисковом рынке, но и почти на всём постсоветском пространстве. Русскоязычные пользователи предпочитают «Яндекс». С этим фактом трудно спорить.

Штаб-квартира «Яндекса» в Москве на улице Льва Толстого WikiFido

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», — утверждал Натан Майер Ротшильд. С этой сентенцией тоже трудно спорить, да и бессмысленно, пожалуй.

Однако в современных условиях важно учитывать, кто формирует информационную повестку, владея информацией и целенаправленно формируя общественное мнение — в том числе о пресловутом Русском мире, о России, о русских.

Не случайно КНР, США и друге государства особенно внимательно отслеживают своё информационное пространство. Категории «информационная безопасность», «информационный суверенитет» и другие появились не просто так.

«Яндекс» целенаправленно продвигает некую собственную (?) систему ценностей, не считаясь ни с интересами общества, ни с интересами государства, ни с интересами СМИ. Такое поведение характерно для ТНК, многие из которых уже отведали горьких плодов своей самоуверенности.

В практике «Яндекс» фактически наблюдается дискриминация, например, различных изданий. Часть из них искусственно продвигается, а другая задвигается подальше в рейтингах компании, если вообще в них попадает. Так целенаправленно искажается картина мира и формируется не только новостная повестка, но и в целом общественное восприятие, ценности и предпочтения общества.

Ситуация хорошо прослеживается на примере воздействия на белорусскую и украинскую аудитории, которым навязываются не только новостные повестки, но и лидеры информационного пространства с их специфическими позициями и даже представление аудитории о самой себе. Например, в разделе новостей русскоязычной аудитории предлагаются «мовные» названия сервисов даже в том случае, когда пользователем выбран только русский язык.

Подборки новостей выглядят так, как будто Крым всё ещё украинский. Приднестровья не существует, приднестровское преподносится как «молдавское», а молдавское в Молдавии выглядит недоделанным румынским. Например, приднестровский спортивный клуб «Шериф» в «Яндекс.Дзен» представлен как «молдавский». ДНР и ЛНР тоже не существует, зато есть «террористические организации» с такими названиями, что откровенно указывает на обслуживание киевских властей и украинских националистов вроде как российской компанией, действующей против интересов своей же русскоязычной и русской аудитории. Фактически жителей непризнанных республик подвергают дополнительному унижению, если не информационному террору.

Скриншот страницы сайта yandex.by

Понятие «белорусское» в Белоруссии до визита местных силовиков в минский офис «Яндекса» являло собой нечто преимущественно прозападное, националистическое, русофобское и т. д. После визита и доведения убедительных аргументов новости политики, культуры и т. д. стали выглядеть вполне официозно. Государственные издания Белоруссии, которые даже по принудительной подписке почти никто не читает, не считая источником правдивой и достоверной информации, теперь постоянно фигурируют в «топах» и на «выносах».

«Яндекс» принимает правила игры украинских и белорусских националистов, чиновников и силовиков этих постсоветских республик, игнорируя национальные интересы России, интересы русских и русскоязычных вне России и даже в самой России. Кроме как России некому решать эту проблему с учётом передового зарубежного опыта.

Официальная Москва просто обязана предписывать всем, кто желает зарабатывать в России, считаться со своими национальными интересами. Любой субъект хозяйствования, будь то «Яндекс» или производитель зубных щёток, обязан выполнять предписания по изменению содержания информации и формы её предоставления.

Формирование, распространение и использование информации в российском законодательстве уже содержит известные ограничители. Нельзя, например, просто так проповедовать нацизм или формировать культуру потребления запрещённых веществ. Проблема в том, чтобы «Яндекс» учитывал не только свои, но и все государственные интересы России в комплексе и руководствовался ими, осуществляя свою деятельность на российской территории, и не только.

Если коммерчески успешная компания прибегает к использованию специфических способов, методов и инструментов изменения информации, фактически участвует в формировании национального информационного пространства, то она должна со всей ясностью понимать свою ответственность. Учитывая вес «Яндекса» в российском информационном пространстве и продолжение этой компанией практик, вызывающих обоснованную критику, возникает два классических вопроса — кто виноват и что делать.

Скриншот страницы сайта yandex.by

Виноваты те, кто позволил создать проблемную ситуацию, и им же решать эту проблему с использованием, как говорилось выше, передового зарубежного опыта. Если не нравится опыт Китая, то вполне сгодится инструментарий США, Франции и других западных демократий.

Отказ от отражения внешних и внутренних угроз национальному информационному пространству чреват поражением государства, вплоть до уничтожения государственности. Не похоже, чтобы российская элита считала такую перспективу желанной и приемлемой. Поэтому с угрозами в информационной сфере следует бороться своевременно.

Правовых, экономических и иных инструментов у госструктур предостаточно, чтобы своевременно диагностировать вызовы и предотвращать угрозы. Общественная самодеятельность в этой сфере неприемлема. В случае с «Яндексом», похоже, государственная система дала сбой, и эту проблему следует решить по возможности — с инициатором беспокойства, заинтересованным если не в репутации, то в прибыли с учётом конкретных национально-государственных интересов.