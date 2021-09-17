Москва, , 14:09 — REGNUM Сообщения о нарушениях на выборах в Госдуму РФ, которые поступили в ситуационный центр «Единой России» 17 сентября, оказались фейками. Об этом заявил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов в ходе брифинга.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По состоянию на 6:30 утра, отметил он, поступило пять сообщений. Их проверила юридическая служба партии.

«Весь основной поток сообщений оказался фейками. Мы следим за чистотой кампании», — сказал Перминов.

По его словам, в 2020 году среди сообщений недостоверных было 92%. Теперь ситуация может повториться, так как кто-то пытается создать видимость нарушений на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17 сентября открылись 96 тыс. избирательных участков. В стране проходят выборы в Государственную думу РФ, а в ряде регионов — местные выборы.

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