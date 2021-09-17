Москва, , 14:09 — REGNUM Арктический совет продолжит успешную работу по налаживанию сотрудничества между странами Арктического региона. Об этом 17 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол Канады в РФ Элисон Леклер на круглом столе, приуроченном к 25-летию Арктического совета.

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«Мы относимся к нашему будущему с оптимизмом. Мы видим, что все постоянные участники, государства и наблюдатели Арктического совета должны продолжать сотрудничество по целому ряду проблемных вопросов. И тут мы обращаемся к нынешнему председательству России в Арктическом совете», — заявила Леклер.

Она отметила, что Канада выдвинула в своё председательство (первое председательство в совете, 1996−1998 годы) план, в котором были обозначены приоритеты Канады, её взаимодействия в Арктическом совете в виде пяти стратегических приоритетных направлений сотрудничества.

«Если сравнить эту программу с российской программой председательства, вы увидите, что они дополняют друг друга, и я полностью поддерживаю ваш приоритет на усиление направления в Арктике институциональной роли, большей роли представителям коренных народов, взаимодействию с молодёжью», — указала она.