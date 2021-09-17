Челябинск, 17 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Глава Челябинска Наталья Котова 17 сентября отдала свой голос на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Cheladmin.ru Глава Челябинска Наталья Котова

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«Я считаю своим гражданским долгом прийти и проголосовать, поскольку это один из основных государственных органов, который принимает важные для страны решения и определяет наше будущее», — сказала градоначальница.

Она отметила, что в происходящих на территории города изменениях участвуют и депутаты Госдумы. В частности, они помогают с привлечением федеральных денег. Котова выразила надежду на то, что с этими средствами удастся сделать для развития Челябинска гораздо больше.

Добавим, в Челябинске также выбирают депутата областного Заксобрания. Выборы проводятся по одномандатному округу № 13.