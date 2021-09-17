Ярославль, 17 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в голосовании по выборам депутатом Государственной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство области.

Правительство ЯО Дмитрий Миронов

Дмитрий Миронов пришел на избирательный участок, расположенный в здании одного из корпусов Ярославского медицинского университета.

«Мы выбираем тех, кто в ближайшие годы будет формировать законодательную основу развития нашей страны, а также работать на местах — в городах и поселениях региона. Убежден, что каждый заинтересован в том, чтобы за принятие важных решений отвечали грамотные, ответственные, авторитетные люди, способные выполнять взятые на себя обязательства. Очень важно, чтобы они стали частью государственной команды: работали конструктивно и слаженно. Свой выбор я сделал в пользу профессионалов, которые могут максимально эффективно работать на благо наших жителей. Уверен, что они не подведут», — сказал Дмитрий Миронов.

Голосование по выборам депутатов Госдумы продлится до 20 часов 19 сентября. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и дистанционно. По данным на 14 часов в электронном виде через Госуслуги в выборах приняло участие более 48 тысяч избирателей, зарегистрированных в Ярославской области.