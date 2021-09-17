Сеул, , 14:04 — REGNUM К 2024 году Южная Корея разработает и запустит собственную ракету-носитель на твердом топливе. Об этом 16 сентября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Старт ракеты Mil.ru

По их словам, в конце июля в стране были успешно проведены испытания твердотопливного ракетного двигателя.

Отметим, что испытания прошли спустя год после того, как Сеул и Вашингтон договорились снять ограничения, касающиеся использования твёрдого топлива в южнокорейской ракетной программе.

В министерстве выразили надежду на то, что отечественная ракета-носитель внесёт значимый вклад в укрепление космической обороны страны.

Ожидается, что в 2024 году твердотопливная ракета-носитель выведет на орбиту 500-килограммовый спутник.

В настоящее время в Южной Корее идет подготовка к запуску первой отечественной жидкотопливной ракеты"Нури».