Кишинёв, 17 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Компании «Молдовагаз» и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа в Молдавию. Об этом 17 сентября сообщил в эфире телеканала TVR Moldova министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Он сказал, что единственный вопрос, который пока не решён — период, на который будет продлён контракт. Документ находится на подписи в «Газпроме».

"Имеющаяся формула определения цены на газ неплохая для Молдавии. Мы ожидаем завершения переговоров и подписания документа, а потом «Молдовагаз» и правительство представят всю информацию по цене», — сказал Спыну.

Напомним, договор о поставках газа из России в Молдавию действует до конца текущего года. Президент республики Майя Санду ранее заявила, что переговоры по новому договору должны вести представители газовой компании, а не руководители страны.