Москва, 17 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Фактов вбросов бюллетеней на избирательном участке № 2541 Москвы не зафиксировано. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

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Ранее сведения о такого рода нарушении на указанном избирательном участке появилась в сети интернет. Сообщение сопровождалось снимком с несколькими людьми и кабинкой для голосования.

«Предоставленные изображения не относятся к данному избирательному участку. Нарушения законодательства нет. Спасибо за внимание к избирательному процессу», — отметили в Мосгоризбиркоме.