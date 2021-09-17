Воронеж, 17 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Правоохранительными органами задержан подозреваемый в совершении тройного убийства и нападении на райотдел полиции в Воронежской области 16 сентября. Об этом сообщил СК, информацию подтвердили в МВД.

Эмблема СКР

При попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь, уточнили в пресс-службе СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным следствия, мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках, после чего скрылся. В результате взрыва осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции, угрозы его жизни нет. Уголовное дело, ранее возбужденное воронежскими следователями, передано в центральный аппарат СКР.