Варшава, 17 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше было зафиксировано 289 попыток незаконного пересечения границы республики с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 17 сентября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом четыре нелегала были задержаны. Они оказались гражданами Ирака. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.