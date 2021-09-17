Таганрог, Ростовская область, 17 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) запустили трамвайное движение. На третий маршрут вышли новые трамваи, которые будут курсировать каждые 10−18 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета 17 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«До конца недели по третьему маршруту будут ходить четыре единицы состава. С понедельника [20 сентября] их количество увеличится до шести вагонов, а интервал уменьшится до 7−14 минут. В первое время трамваи будут ходить с 7:00 до 19:30», — уточнили власти.

Первые пять дней проезд в новых трамваях для таганрожцев и гостей города будет бесплатным.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит 10 млрд рублей. Проект реализует компания «Синара».