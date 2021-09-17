Пермь, , 14:01 — REGNUM Власти Пермского края объявили конкурс на должность главного архитектора региона. Победитель будет трудоустроен в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности на пост замглавы ведомства, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

До 25 октября кандидаты должны представить проект на тему «Программа (комплекс мероприятий) по формированию вектора устойчивого развития в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальных образованиях Пермского края», а 3 ноября пройти индивидуальное собеседование. Тестирование кандидатов на замещение вакансии будет проводиться в онлайн-режиме 25 октября.

В конкурсную комиссию входят краевые чиновники и представители архитектурного сообщества, как из Прикамья, так и из других регионов.

Стоит отметить, Градостроительный совет Пермского края воссоздан в 2021 году по поручению губернатора Дмитрия Махонина. В этом же году по инициативе главы региона появилась должность главного архитектора.

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