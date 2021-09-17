Уфа, 17 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Незаконное использование предприятием водного объекта пресекли в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сотрудники прокуратуры установили, что Учалинский ГОК в хозяйственных целях перекачивал воду через водовод из реки Урал в озеро Ургун. При этом у предприятия не было соответствующего договора водопользования. Помимо этого, перекачка воды происходила без рыбозащитных сооружений.

Отмечается, что предприятия и виновное должностное лицо были оштрафованы на общую сумму 220 тысяч рублей, в адрес руководителя предприятия внесено представление.

Сообщается, что сейчас организация прекратила пользование водным объектом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены установить ветровые электростанции.