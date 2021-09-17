Киев, , 14:05 — REGNUM Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский с помпой презентовал так называемый План трансформации Украины, что на самом деле в глазах зарубежных инвесторов в очередной раз поставило под сомнение профессионализм и адекватность украинской власти.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном 17 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политсиле уверены, что данный проект, оцененный в $277 млрд, является совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой. ОПЗЖ отмечает, что презентация этой безосновательной инициативы, проведенная столь непрозрачно, одним махом, в глазах международного сообщества и иностранных инвесторов вычеркнула Украину из списка стран, руководство которых в принципе способно к планированию и имеет централизованную и адекватную власть.

«Американские инвесторы попросту проигнорировали навязчивую рекламу распродажи страны, поскольку в этом плане, представляющем собой лишь перечень проектов, нет какого-либо экономического обоснования, расчетов и предполагаемого эффекта, в том числе для иностранных инвесторов и кредиторов», — говорится в заявлении.

Оппозиция подчеркивает, что, как оказалось, ни министерство экономики Украины, ни министерство финансов не принимали участия в подготовке плана Зеленского и, соответственно, самим документом не располагают. Не располагает планом и офис Президента, а пресс-секретарь Зеленского в связи с волной возмущения на Украине пообещал «оформить и показать» этот документ.

«Но если План трансформации Украины — сокращенно ПТУ, что уже содержит прозрачный намек на профессиональный уровень специалистов, готовивших его — только будет оформляться, то какие документы передавались американской стороне? Неподготовленные и неоформленные? В это слабо верится, учитывая то, какое значение имела подготовка этого визита для Зеленского», — считают в ОПЗЖ.

В политсиле заявили, что требуют публикации именно того документа, который был передан Зеленским американской стороне, в полном объеме, а не подготовленного и подтасованного. Обнародование плана трансформации Украины сейчас необходимо для того, чтобы завуалировать социальные, экономические и международные последствия для Украины после реализации отдельных проектов.

«Это просто рекламная листовка, которая даже в названии, чтобы не пугать инвесторов, содержит слова не о развитии Украины, а о давней мечте заокеанских кураторов этой власти — «трансформации» Украины, то есть окончательном ее разграблении, отказе от суверенитета, полном превращении в «анти-Россию». И при таком подходе неудивительно, что у этой «библии внешнего управления» нет украинских авторов. «Трансформация» Украины в глазах Зеленского и его окружения — более не забота украинских граждан, министерств и ведомств», — констатировали в ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский в Вашингтоне заявил, что в план трансформации Украины входит свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — сказал президент, не сообщив при этом никакой конкретики.