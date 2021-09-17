Москва, , 13:58 — REGNUM Локальные, но не серьёзные нарушения фиксируют на выборах в российских регионах, все случаи проверяют. Об этом сообщил 17 сентября член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

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Он отметил, что представители СПЧ следят за проведением выборов в 11 регионах РФ. В первой половине дня были зафиксированы локальные проблемы. Один из случаев связан с дистанционным голосованием, эту проблему уже решают.

«Локальные нарушения, конечно, фиксируются, но на данный момент ничего серьезного», — сказал Брод.

В Свердловской области на участке задержали человека, который, предположительно, предлагал за участие в голосовании деньги. Факт подкупа не зафиксировали, полиция проверяет инцидент, общественный штаб следит за ситуацией.

В Свердловской и Смоленской областях бюджетников якобы «сгоняли» на участки. Проверка очередей и подозрительной активности не выявила, жалоб от людей не было.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Госдуму РФ началось 17 сентября. Оно продлится три дня.

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