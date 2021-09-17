Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону участниками прививочной кампании против коронавирусной инфекции приняли почти 80% работников автотранспортных предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 сентября.

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«В настоящее время общий процент вакцинированных работников транспортных предприятий, осуществляющих перевозку по муниципальным маршрутам города, с учётом медицинских противопоказаний составляет 79,9%», — уточнили в администрации областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области предполагается привить от COVID-19 более 2,7 млн человек. Пока участниками прививочной кампании стали 1 млн 520,62 тыс. жителей Дона. Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 404,14 тыс. человек.