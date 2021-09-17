Москва, 17 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В ходе проходящих в России выборов серьёзных нарушений не выявлено. Об этом 17 сентября сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Он добавил, что представители СПЧ сейчас находятся в 11 регионах страны, где следят за чистотой проведения выборов.

«Коллеги по СПЧ, которые сейчас находятся в разных регионах, не сообщали о серьёзных нарушениях. От одной коллеги было сообщение о том, что возникли проблемы при дистанционном голосовании, но с проблемой уже разбираются», — добавил в беседе с РИА Новости Брод.

Он также отметил, что локальные нарушения фиксируются, но «на данный момент ничего серьёзного».

Напомним, ранее об отсутствии жалоб и обращений в избиркомы о серьёзных нарушениях на выборах сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября будут проходить выборы депутатов Государственной думы РФ. Параллельно будут проведены региональные выборы в 46 субъектах РФ.