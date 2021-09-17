Москва, 17 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Жители России в августе 2021 года увеличили уровень своих расходов на 6,6% по сравнению с июлем (без поправки на инфляцию). За год рост расходов составил 15,8%, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

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Реальные расходы с поправкой на инфляцию, по данным Росстата, также выросли в августе по сравнению с предыдущим месяцем (6,4%) и по сравнению с августом 2020 года (8,5%).

Больше всего в августе расходы выросли в Уральском (14,2%), Южном и Северо-Кавказском ФО (по 12,7%). Жители Москвы увеличили свои расходы на 3,4%, жители Санкт-Петербурга — на 6,2%.

Расходы жителей городов-миллиоников в августе росли быстрее (8,1%), чем в городах меньшего размера по сравнению с июлем 2021 года. Годовой рост составил 12,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, повседневные расходы жителей России в 2020 году в среднем выросли на 6,7%.

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