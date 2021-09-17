Новосибирск, 17 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Новосибирске на избирательном участке сегодня, 17 сентября, умерла 71-летняя женщина. Речь идёт об избирательном участке № 1646, расположенном в школе № 41 Кировского района города.

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«Женщине был 71 год. Внезапная остановка сердечной деятельности. Фельдшер, которая находилась на участке, начала оказывать ей помощь. Бригада скорой помощи прибыла через 8 минут, но, к сожалению, спасти женщину не удалось», — рассказала «НГС. Новостям» главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

Отмечается, что в настоящее время участок продолжает работать в обычном режиме.