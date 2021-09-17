Москва, 17 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan представил на российском авторынке кроссоверы Qashqai и Nissan X-Trail в версии N-Design. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Nissan Nissan Qashqai

Внешне модели в версии N-Design отличаются от других вариантов особым оформлением экстерьера, выполненным в темных тонах. Автопроизводители укомплектовали кроссоверы тёмной радиаторной решёткой, стильными чёрными колёсными дисками и такого же цвета корпусами боковых зеркал.

За основу X-Trail N-Design была взята комплектация Nissan X-Trail SE+. В моторной линейке автомобиля имеется как двухлитровый мотор (в базовой комплектации), так и мотор объёмом 2,5 литра. Модель с последним двигателем идет с полным приводом.

Ранее Nissan представила в США новый спорткар Z 2023 модельного года. Машина укомплектована новым мотором V6 с двойным турбированным наддувом, а также рестайлинговым интерьером и экстерьером. В модельном ряду новинка заменит спорткар Nissan 370Z.

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