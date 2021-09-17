Москва, 17 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. На уходящей неделе российские Telegram-каналы рассказали читателям про новогоднюю елку-старожила, уху с нефтью и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Цитата из м/ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Борщевой набор

Центральный федеральный округ

В Москве сняли на фото мужчину, который на днях, в сентябре, решил выбросить новогоднюю елку. Более того, оказалось, что елку он не выкидывал даже не с прошлого Нового года. Она стояла у него дома с 2019 года и была куплена еще до пандемии, пишут «Новости Москвы».

В Курске художник создал скульптуру на тему «борщевого набора». «Белгородчина» передает, что в композиции увековечен вегетарианский набор: капуста, лук, морковь и свекла. В знак подорожания овощей они выкрашены в золотой цвет.

В липецких автобусах установили мониторы, на которых транслируются получасовые видеовыпуски: новости и познавательно-развлекательные заметки. Мониторы расположены так, чтобы информация была хорошо видна из любой точки салона. «По мнению редакции, это было бы круто лет десять назад. А вот в эру смартфонов…» — удивляется «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» рассказал удивительную историю о предвыборной кампании. Один из волонтеров набрал гору агитационных материалов и отправился прямиком в пункт приема макулатуры, где и сдал их за деньги.

В подвале продовольственного магазина в Архангельске нашли мумифицированный труп мужчины. Тело пролежало там очень долго. По предварительным данным, мужчина умер своей смертью. Он мог попасть в подполье из сообщающегося подвала жилого дома. «Сейчас Архангельск» задается вопросом, почему в магазине никто не обратил внимание на странный запах?

Приволжский федеральный округ

В Казани открылись школьные рестораны. «Да, да, дорогие друзья, мы тоже немного позавидовали», — пишет «Татарстан-24». Цены более чем демократичные: порядка 50−70 рублей. Блюда можно выбирать.

В Татарстане также открыли памятник народной артистке, певице Хамдуне Тимергалиевой, весьма известной в республике. «И все бы хорошо, да только и здесь смогли опозориться: на плите вместо даты смерти 14 сентября 2020 года написали 14 октября», — возмущается ВТП.

«Злой самаритянин» радуется, что в Тольятти открывается гигантский завод по производству дверей: «Что же, если «АвтоВАЗ» захочет куда-нибудь переехать, то Тольятти без громкого титула не останется. Будем «дверной столицей»!».

Южный федеральный округ

В Крыму решили совместить голосование с вакцинацией. На избирательных участках можно не только сделать свой политический выбор, но и сделать прививку от коронавируса, сообщают «Вести Крым».

В Волгограде прошел День города, причем без участия приглашенных звезд. По словам «Сталингумрака», от этого гуляния не стали менее праздничными, а вот деньги удалось сэкономить, да и фейерверк был красивый.

В учебниках английского, которыми пользуются краснодарские школьники, нашлась ссылка на сайт, в том числе с рекламой платного секса. «Скорее всего, авторы учебника просто украли картинку из гугла, а ватермарку с названием сайта не заметили. После учебник успешно прошел корректоров, рецензирования, все проверки и был рекомендован министерством образования», — удивляется «Туподар Краснодар».

»Кубанская телега» пишет, что в Сочи медведи все чаще стали выходить к людям, их можно встретить не только на туристических тропах, но даже возле мусорных баков в некоторых районах. Экологи советуют отлавливать мишек, чипировать и наблюдать, тем более что они на Кавказе в основном вегетарианцы.

Северо-Кавказский федеральный округ

Mash Gor рассказал про супертаксиста из Владикавказа, который устроил в авто «рай с конфетками, караоке, мультиками и викториной». В его машине есть вайфай, разъемы для зарядки и микрофон, чтобы пассажир мог при желании спеть в караоке, а для детей — мини-экран с мультиками. В конце поездки водитель проводит викторину, задает пассажирам три вопроса из нартского эпоса. За правильные ответы обещает подарить беспроводные наушники, но все три никто пока не отгадал.

Уральский федеральный округ

В Тюмени для туристов организовали настоящий нефтяной фестиваль. Была и особая еда — уха с «нефтью». И было посвящение в нефтяники, где туристов намазали нефтью, пишет «ЧС Тюмень».

Еще новость о туризме и снова из Тюменской области. «Страновед» передает, что местное агентство крайне своеобразно подошло к продвижению отдыха на горячих источниках. Новый проморолик выполнен в стиле хоррор: страшный зомби после погружения в термальный источник превращается в приятного мужчину.

Сибирский федеральный округ

Алтайский край вошел в лидеры по отчаявшимся найти работу. Здесь их 22 тысячи. Регион, впрочем, занял второе место, сообщает «Барнаул». На первом — Дагестан, где безработных 71 тысяча человек.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» узнал, что во Владивостоке сдали первый краболов, построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты. На его строительство ушло почти два года.

«Чатка» пишет, что на Камчатке обнаружилась одна из самых необычных версий игры «камень, ножницы, бумага». Последняя присказка обычно звучит как «раз-два-три» или «цу-е-фа». Но есть оригинальные, например, «Ван-чу-вэс» (Омск), «Эн-бен-цо» (Сахалин) и камчатский «Чин-гис-хан».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 сентября.