Красноярск, 17 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Заксобрания Красноярского края на 15:00 (местное время) 17 сентября составила 8,27%. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Явка на выборах в Госдуму в регионе на 15:00 — 8,39%. Проголосовали 144 188 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 17, 18 и 19 сентября выбирают депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. В регионе открылось более 2,1 тыс. избирательных участков.

Читайте также: В Красноярском крае открыто более 2 тыс. избирательных участков

Общая численность избирателей в крае на сегодняшний день — 2 043 695 человек.