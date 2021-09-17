Ейск, Краснодарский край, 17 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Фронтовик, участник штурма Берлина, ветеран Великой Отечественной войны Василий Стрежнев проголосовал на избирательном участке в Ейске Краснодарского края в числе первых 17 сентября.

bartek001 Голосование

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«Хочется видеть Россию богатой и хорошо вооруженной, народ счастливым. Чтобы другие страны пусть и не боялись бы, но стеснялись по-настоящему», — цитирует 97-летнего ветерана «Кубань24».

Всего в Ейске насчитывается более 72 тыс. избирателей, в том числе первым это голосование будет для 850 человек. Как отметил глава Ейского района Виктор Ляхов, в районе приняты все меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Краснодарском крае открылось 2 822 избирательных участков. В списках избирателей — более 4 млн человек. За общественным порядком во время голосования будут следить 20 тыс. сотрудников полиции и 5 тыс. казаков.