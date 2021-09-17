Тбилиси, 17 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Грузии 17 сентября перевернулся пассажирский автобус, который шёл по маршруту Зугдиди — Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, авария произошла на участке Игоети — Натахтари. Сообщается, что в ДТП пострадали около десяти человек. Данных о погибших нет. На место прибыли бригады скорой помощи. Движение на дороге затруднено.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Автобус перевернулся и врезался в газовую трубу. Другие транспортные средства не пострадали.

«Водитель почувствовал, что шина сдулась и начал сбрасывать скорость. Он выбрал самый оптимальный вариант и столкновение оказалось легче, чем мы ожидали. Если бы не водитель, мы бы все погибли», — сказал журналистам один из пассажиров.