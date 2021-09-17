Москва, 17 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. На фоне неоднократного повышения ключевой ставки ЦБ (на 2,5 п.п. в 2021 году) средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков может составить 6,5 — 6,75%, возможно, немного выше. Об этом 17 сентября ИА REGNUM заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Советский вклад

«Однако более существенного роста доходности вкладов пока не предвидится, двузначного уровня доходности не будет — в отличие, например, от потенциальной доходности по инструментам фондового рынка. Даже если ставки по депозитам к концу года достигнут порядка 6,5%-7%, уже в следующем году ситуация может измениться, и по мере замедления инфляции доходность по вкладам вновь начнет снижаться. В то время как, например, в облигациях, которые являются консервативным инструментом, мы ожидаем увидеть обратную картину, когда к концу 2022 года доходности по ним могут достигнуть двузначного уровня», — отметил эксперт.

По его словам, в 2022 году в случае снижения инфляции (до 4−4,5% к концу 2022 года) тренд изменится и ставки по вкладам также пойдут вниз. «При этом стоит учитывать, что и текущий рост депозитных ставок касается только рублевых вкладов, доходность валютных депозитов продолжает оставаться близкой к нулю, а не менее трети средств разумно держать в валюте. Поэтому даже на фоне наблюдаемого повышения ставок по депозитам мы ожидаем сохранение повышенного интереса граждан к инструментам инвестиционного рынка. Влияние продолжат оказывать и другие традиционные факторы, в числе которых налоговые льготы от государства — налоговые вычеты по ИИС, а также при владении паями ПИФов более трех лет», — добавил Бахтин.