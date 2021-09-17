Ставки по вкладам в РФ растут: пора ли нести деньги в банк
Москва, 17 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. На фоне неоднократного повышения ключевой ставки ЦБ (на 2,5 п.п. в 2021 году) средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков может составить 6,5 — 6,75%, возможно, немного выше. Об этом 17 сентября ИА REGNUM заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
«Однако более существенного роста доходности вкладов пока не предвидится, двузначного уровня доходности не будет — в отличие, например, от потенциальной доходности по инструментам фондового рынка. Даже если ставки по депозитам к концу года достигнут порядка 6,5%-7%, уже в следующем году ситуация может измениться, и по мере замедления инфляции доходность по вкладам вновь начнет снижаться. В то время как, например, в облигациях, которые являются консервативным инструментом, мы ожидаем увидеть обратную картину, когда к концу 2022 года доходности по ним могут достигнуть двузначного уровня», — отметил эксперт.
По его словам, в 2022 году в случае снижения инфляции (до 4−4,5% к концу 2022 года) тренд изменится и ставки по вкладам также пойдут вниз. «При этом стоит учитывать, что и текущий рост депозитных ставок касается только рублевых вкладов, доходность валютных депозитов продолжает оставаться близкой к нулю, а не менее трети средств разумно держать в валюте. Поэтому даже на фоне наблюдаемого повышения ставок по депозитам мы ожидаем сохранение повышенного интереса граждан к инструментам инвестиционного рынка. Влияние продолжат оказывать и другие традиционные факторы, в числе которых налоговые льготы от государства — налоговые вычеты по ИИС, а также при владении паями ПИФов более трех лет», — добавил Бахтин.