Москва, 17 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Массированные DDoS-атаки на портал Независимого общественного мониторинга (НОМ) идут из-за рубежа в том числе с «умных» устройств. Об этом сообщает 17 сентября Ситуационный центр по наблюдению за выборами Общественной палаты РФ.

Molomo.ru Хакеры

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Технические специалисты портала начали фиксировать хакерские атаки утром, к середине дня сайт на время прекратил работу. В секунду фиксировалось более 100 тыс. запросов, в том числе с территории США, Украины, Нидерландов.

Федеральный координатор ассоциации НОМ по вопросам технического обеспечения Владислав Березуцкий рассказал, что подобной атаке портал подвергался в 2018 года на выборах президента РФ. Специалисты предпринимают все меры по устранению неполадок, возможны перебои с доступом к сайту.

«Работает ботнет, в котором отправляют запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», — сказал Березуцкий.

По словам эксперта НОМ Алексея Пескова, Запад привлёк серьёзные ресурсы, чтобы сорвать в России наблюдение за выборами. Об этом говорит масштаб атаки.

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