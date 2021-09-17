Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM Информирование о безопасности избирательных участков в Свердловской области, организованное с помощью QR-кодов, делает процесс голосования более безопасным. Об этом сообщили уральские политологи.

Единый день голосования Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

По словам эксперта «Центра общественного наблюдения» Анатолия Гагарина, акция позволит понять, «насколько сейчас эффективно и безопасно работают избирательные комиссии».

Директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин уверен: оправданы «любые меры безопасности, которые принимались и принимаются для защиты людей».

А политолог Алексей Швайгерт отверг предположения о том, что с помощью QR-кодов власти пытаются проконтролировать волеизъявление бюджетников.

«Я всегда говорю: «Если ты зашел в кабину, то никто не дышит в спину», поэтому говорить о контроле избирателя не приходится», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сервис для оценки безопасности избирательных участков «сломался» под наплывом пользователей.

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