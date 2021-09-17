Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Информирование о безопасности избирательных участков в Свердловской области, организованное с помощью QR-кодов, делает процесс голосования более безопасным. Об этом сообщили уральские политологи.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

По словам эксперта «Центра общественного наблюдения» Анатолия Гагарина, акция позволит понять, «насколько сейчас эффективно и безопасно работают избирательные комиссии».

Директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин уверен: оправданы «любые меры безопасности, которые принимались и принимаются для защиты людей».

А политолог Алексей Швайгерт отверг предположения о том, что с помощью QR-кодов власти пытаются проконтролировать волеизъявление бюджетников.

«Я всегда говорю: «Если ты зашел в кабину, то никто не дышит в спину», поэтому говорить о контроле избирателя не приходится», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сервис для оценки безопасности избирательных участков «сломался» под наплывом пользователей.