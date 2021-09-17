Волгоград, 17 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Ассенизатор и сотрудник фермерского хозяйства упали в яму с нечистотами в Котельниковском районе. Один из них месте погиб на месте, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Oblkompriroda.volgograd.ru Несанкционированный слив отходов

Машину для откачки отходов с местной фермы вызвали 16 сентября. Водитель-ассенизатор в процессе работы попросил сотрудника хозяйства помочь со шлангом. Тот оказался слишком близко к краю ямы, где скопилось большое количество метана, потерял сознание и упал. Водитель бросился на помощь, но тоже упал без чувств.

«Знакомый водителя бросился на подмогу мужчинам. Едва не потеряв сознание, он решил не пытаться самостоятельно вызволить пострадавших и ушёл за помощью. Вытащить упавших в яму мужчин удалось только с подкреплением», — цитирует руководителя Котельниковского межрайонного следственного отдела Хонгора Муджикова издание «В1.ру».

По предварительным данным 38-летний водитель-ассенизатор скончался от механической асфиксии. Воторой пострадавший, 47-летний работник фермерского хозяйства, доставлен в Котельниковскую ЦРБ.