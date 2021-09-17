Новосибирск, , 13:43 — REGNUM В Новосибирской области явка избирателей на 15:00 (время местное) составила 6,55%. К этому времени проголосовали 141 092 новосибирца, в том числе «на дому» — 12 181 избиратель, сообщил «Вестник» избирательной комиссии региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Явка в Новосибирской области по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 40 863 избирателя (7,60%); округ №136 — проголосовали 35 606 избирателей (6,42%); округ №137 — проголосовали 33 802 избирателя (6,52%); округ №138 — проголосовали 30 821 избиратель (5,66%)», — уточнили в избиркоме.

Напомним, что в 8:00 сегодня, 17 сентября, в Новосибирской области открылись 1996 избирательных участков.