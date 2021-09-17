Москва, 17 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Российские запасы природного газа являются наиболее крупными в мире и их хватит более чем на 100 лет. Об этом 17 сентября заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе своего выступления на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Gazprom.ru Алексей Миллер

«Запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — сказал он.

Вместе с тем, председатель правления «Газпрома» указал, что некоторые разрабатываемые на Ямале в настоящее время компанией месторождения будут работать до 2132 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», безусловно, существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке.