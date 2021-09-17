Оренбург, 17 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 337 новых заражений коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 17 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца 2020 года на территории Оренбуржья зарегистрировали 72 888 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 3718,93 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 61 167 оренбуржцев. От коронавирусной инфекции умерли 1760 человек. За последние сутки подтверждено 13 смертей.