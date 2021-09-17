Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев восстановился после травмы. Об этом 17 сентября сообщил главный тренер команды Юрий Сёмин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

«Мамаев восстановился и тренируется в общей группе», — цитирует Сёмина ТАСС.

Из-за травмы Мамаев пропустил матчи чемпионата России с «Краснодаром» (1:1), «Уралом» (1:1) и «Нижним Новгородом» (2:1).

После семи туров «Ростов» в шестью очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 18 сентября команда сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».