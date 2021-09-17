Самара, 17 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Заморозки до —3 °С ожидаются в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

40.mchs.gov.ru Осенние заморозки

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Сообщается, что 18 сентября в регионе осадков не ожидается. Ночью температура воздуха в Самарской области может понизиться до —1 °С. Днем столбик термометра в регионе может подняться до отметки +14°С.

Отмечается, что в ночное время 19 и 20 сентября в регионе ожидаются заморозки до —3 °С. Местами по области ожидается туман. Днем воздух в Самарской области может прогреться до +14°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области стартовал отопительный сезон.