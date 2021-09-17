Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходят выборы не только депутатов Госдумы, но и Законодательного собрания Петербурга, а в двух районах ‑ и в муниципалитеты, из-за чего избирателям, голосующим по месту постоянного жительства и регистрации, могут выдать от двух до пяти бюллетеней, пояснил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Кузьмина, сообщения о вбросах на избирательном участке в доме-интернате на Поклонногорской улице, 52 — фейки. Он указал, что в случае, если петербуржец голосует по месту жительства и регистрации, он получает два бюллетеня по выборам депутатов Госдумы — по партийному списку и одномандатному округу, и столько же бюллетеней за региональный список и одномандатный округ в Законодательное собрание — всего четыре бюллетеня.

«Стоит отметить, что избиратель сможет получить пять бюллетеней если он зарегистрирован в округе Ланское или в Автово, так как там проходят муниципальные выборы», — подытожил Кузьмин.

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