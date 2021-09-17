Майкоп, , 13:37 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгеи. Он одним из первых сразу после открытия посетил избирательный участок №142, который расположен в здании детской поликлиники №1 в городе Майкопе.

Выборы Rk.gov.ru

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"Я свой выбор сделал сегодня, посетив избирательный участок в Майкопе. Призываю всех жителей республики проявить гражданскую активность и воспользоваться своим правом участия в голосовании», — написал он в своем Instagram после выхода с участка. Кумпилов высказал уверенность, что жители Адыгеи последуют его примеру, так как все понимают, что выборы — это «возможность для каждого повлиять на будущее страны и своей малой родины».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее в 08:00 17 сентября отрылись все 266 избирательных участков. По информации центризбиркома республики, в выборах депутатов Госдумы участвуют шесть кандидатов от республики, один из них выдвинут в порядке самовыдвижения. На места в региональном парламенте — Госсовете-Хасэ РА — претендуют 295 кандидатов по спискам от четырех партий и 87 кандидатов-одномандатников.