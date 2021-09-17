Киев, , 13:41 — REGNUM Самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО зафиксирована на западе страны. Соответствующую инициативу поддерживают 81% граждан во Львове, 79% в Тернополе и 78% в Ивано-Франковске.

НАТО и Украина Gov.ua

Такие результаты соцопроса обнародовала сегодня, 17 сентября, социологическая группа «Рейтинг».

Социологи констатируют, что самая низкая поддержка вступления Украины в альянс сохраняется на востоке и юге страны. В частности, в Харькове (менее 100 км от границы с Россией) 33% респондентов выступили за вхождение в НАТО, 46% — против; в Одессе 28% — за, 44% — против; в Мариуполе (главный город «украинской» части Донбасса) 17% за, 60% — против.

В Киеве поддержать вступление Украины в НАТО готовы 61% опрошенных.

Опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» в 24 областных центрах Украины на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее директор Центра информации и документации НАТО на Украине Винета Кляйне заявила, что альянс видит существенный прогресс Киева в деле евроатлантической интеграции. По ее словам, по сравнению с ситуацией, которая была еще несколько лет тому назад, в настоящий момент есть «огромная разница».